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Погода на 1 мая: тепло и без осадков, местами переменная облачность
1 мая в Украине ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха днем 20-25°C, местами переменная облачность.
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды
россия продолжает масштабную дезинформационную кампанию "Майдан-3", направленную на дестабилизацию Украины, дискредитацию ее военного и политического руководства, сеяние хаоса и недоверия накануне запланированного наступления.
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая
Сегодня, первого мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня защиты носорогов. Сейчас во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов
лукашенко тайно строит роскошную резиденцию под сочи - СМИ
Для белорусского президента Александра Лукашенко строят роскошную резиденцию с бассейнами, ресторанами и вооруженной охраной в российском горнолыжном курортном поселке Красная Поляна близ Сочи.
Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса
Компания Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм под названием "Sparkles" для своего робота-собаки Spot, чтобы исследовать пересечение робототехники, искусства и развлечений.
Осенью россия начнет рассылать электронные повестки мужчинам на оккупированных территориях Украины - ЦНС
С 1 ноября россия планирует присылать электронные повестки мужчинам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, считая их преступниками, если они не появятся в оккупационные военкоматы.
С 1 мая водители обязательно должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов
С 1 мая водители в Украине должны ездить с включенными фарами постоянно, поскольку отменен период использования дневных ходовых огней вне населенных пунктов.
Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось
Правительство Польши приняло законопроект, который продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, привязывает выплаты социальной помощи к обязательному школьному обучению, а также позволяет украинцам менять статус с временной защиты на временный вид на жительство сроком до трех лет.
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ
Netflix планирует создать сериал о Скуби-Ду, основанный на оригинальных мультфильмах Ханны-Барбери, продюсером которого выступит Warner Bros. Television, а исполнительными продюсерами - Джош Аппельбаум, Скотт Розенберг, Андре Немек, Джефф Пинкнер, Грег Берланти, Сара Шехтер и Ли Лондон Редман.
Дания увеличивает количество призывников и вводит срочную службу для женщин
Дания введет срочную службу для женщин с 2027 года, увеличит количество ежегодных призывников до 7 500, а продолжительность службы увеличит до 11 месяцев с целью укрепления обороноспособности страны и достижения полного гендерного равенства в армии.