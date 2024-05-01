Погода на 1 мая: тепло и без осадков, местами переменная облачность

В среду, 1 мая, в Украине сохранится сухая и теплая погода. Кое-где будет малооблачно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

Отмечается, что в Украине ожидается северо-восточный (на западе страны юго-восточный) ветер, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до 6-11°, днем же будет держаться 20-25°. Осадков на 1 мая не ожидается, однако местами может быть малая облачность.

Дополнение

В Киеве и Киевской области в первый день мая сухо, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице днем 22-24°; по региону 20-25°.