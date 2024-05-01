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Погода на 1 травня: тепло та без опадів, місцями мінлива хмарність

Погода на 1 травня: тепло та без опадів, місцями мінлива хмарність

Київ • УНН

 • 25012 перегляди

1 травня в Україні очікується суха та тепла погода з температурою повітря вдень 20-25°C, місцями мінлива хмарність.

В середу, 1 травня, в Україні зберігатиметься суха та тепла погода. Подекуди буде малохмарно. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі 

Зазначається, що в Україні очікується північно-східний (на заході країни південно-східний) вітер, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура опуститься до 6-11°, вдень натомість триматиметься 20-25°. Опадів на 1 травня не очікується, проте подекуди може бути мала хмарність. 

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Доповнення

У Києві та Київській області у перший день травня сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вдень 22-24°; по регіону 20-25°.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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