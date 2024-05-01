Погода на 1 травня: тепло та без опадів, місцями мінлива хмарність
Київ • УНН
1 травня в Україні очікується суха та тепла погода з температурою повітря вдень 20-25°C, місцями мінлива хмарність.
В середу, 1 травня, в Україні зберігатиметься суха та тепла погода. Подекуди буде малохмарно. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
Зазначається, що в Україні очікується північно-східний (на заході країни південно-східний) вітер, зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура опуститься до 6-11°, вдень натомість триматиметься 20-25°. Опадів на 1 травня не очікується, проте подекуди може бути мала хмарність.
Доповнення
У Києві та Київській області у перший день травня сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вдень 22-24°; по регіону 20-25°.