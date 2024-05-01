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Антициклон прийшов в Україну: синоптик дала прогноз до Великодня

Антициклон прийшов в Україну: синоптик дала прогноз до Великодня

Київ • УНН

 • 18864 перегляди

Антициклон приніс в Україну суху і теплу погоду з температурою повітря до 26°C вдень та від 8°C вночі, за винятком можливих короткочасних дощів завтра та дощу з грозою, що очікуються в деяких регіонах у Великодню неділю.

Антициклон прийшов в Україну, приносячи суху і теплу погоду з температурою повітря до 26°C вдень та від 8°C вночі, за винятком імовірності періодичних короткочасних дощів завтра та дощу з грозою, що очікується в деяких регіонах у Великодню неділю, повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

2-го травня в Україні буде й надалі сонячно та тепло. Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й - сухо, хіба що завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів

- написала Діденко у Facebook.

Зі слів синоптика, максимальна температура повітря впродовж дня 2 травня становитиме +21...+26 градусів. "Ніч іще приємно свіжа, +8...+13 градусів, і така синоптична ситуація чи не найкомфортніша в році - і тепло, і вночі навіть можна спати з відкритими кватирками", - вказала вона.

У Києві в четвер, за її даними, також погода - "рахат-лукум", світитиме сонце, максимальна температура повітря становитиме +22...+24 градуси.

На Пасху, зі слів Діденко, у Києві вночі без опадів, вдень - дощ, гроза.

"Найближчими днями - переважно тепло, хіба в суботу трохи посвіжіє. У неділю, на Великдень, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. На півдні, на Луганщині та Донеччині опадів на Пасху не передбачається", - зазначила Діденко.

Погода на 1 травня: тепло та без опадів, місцями мінлива хмарність01.05.24, 06:17 • 25012 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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