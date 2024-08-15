Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

Ведущие мировые модные бренды переносят заказы из Бангладеш из-за беспорядков, сопровождавших падение авторитарного премьер-министра Шейх Хасины, со ссылкой на информацию производителей второго по величине в мире экспортера одежды сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Фабрики были закрыты в течение нескольких дней после того, как правительство Шейх Хасины жестоко подавило студенческие протесты, что вызвало восстание, свергнувшее ее режим на прошлой неделе. Несколько фабрик, включая поставщиков таких мировых брендов, как шведский ритейлер H&M и испанская сеть Zara, были сожжены во время акций, указывает издание.

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Недели насилия, в ходе которых погибло около 500 человек, привели к задержке поставок одежды и обуви для зимнего сезона для ритейла в Европе и Северной Америке, пишет издание.

Фабрики, как указано, прибегали к сверхурочной работе и доставке продукции по воздуху, что является дорогостоящим вариантом, который свел на нет прибыль от поставок, чтобы компенсировать задержку, растянувшуюся на месяц.

Бангладешские экспортеры заявили, что некоторые крупные бренды перенесли заказы на будущие сезоны к конкурирующим поставщикам из Юго-Восточной Азии, нарушив существующие глобальные цепочки поставок и поставив под угрозу экономическую основу страны с населением 170 млн человек.

Фабрики "получили звонки от испанских и немецких покупателей: "Сейчас мы переводим 40 процентов наших заказов в Камбоджу или Индонезию", сказал Мамун Рашид, советник производителей одежды в Бангладеш. "Они не знали, как долго будет продолжаться этот беспорядок", - отметил он.

Сайед Насим Манзур, управляющий директор Apex Footwear, которая поставляет французскому спортивному ритейлеру Decathlon и японской материнской компании Uniqlo Fast Retailing, сказал, что беспорядки "привели к настоящему подрыву доверия" к Бангладеш среди международных брендов.

"Крупные группы заявляют, что сократят свои поставки на 30 процентов в следующем сезоне, - сказал Манзур, который также является президентом Ассоциации экспортеров кожаных изделий и обуви Бангладеш. - Нам нужно убедиться, что доверие восстановлено".

Власти создали новую оперативную группу по промышленной безопасности и направили армию для охраны фабрик. Полиция, которая скрывалась после падения прежнего правительства, начала возвращаться к работе на этой неделе, отмечает издание.

Премьер-министр с 2009 года Шейх Хасина отдавала приоритет упрощению ведения бизнеса, инвестированию в дороги, порты и цифровизацию. Многие мировые бренды стали полагаться на Бангладеш. Но экспортные отрасли тесно переплелись с правящей партией Шейх Хасин "Авами лиг". В торговых ассоциациях доминировали лоялисты, а промышленные магнаты занимали руководящие должности в ее правительстве, что, по словам критиков, позволяло им безнаказанно действовать, в том числе не выполнять обязательства по банковским кредитам, указывает издание.

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Правительство Мухаммада Юнуса заявило, что хочет бороться с коррупцией и реформировать такие институты, как бюрократия и судебная система, что, по словам руководителей, поможет экспортным секторам Бангладеш стать более конкурентоспособными.