Войска рф атаковали Запорожье шестью управляемыми авиабомбами: под завалами может быть человек
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье шестью управляемыми авиабомбами, попав в частные домовладения и промышленные объекты. Разрушен по меньшей мере один жилой дом, повреждены соседние здания, под завалами может быть человек.
В ночь на 23 сентября российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Враг попал в частные домовладения и объекты промышленной инфраструктуры, вызвав разрушения домов и пожары. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.
Детали
Взрывами разрушен по меньшей мере один жилой дом, повреждены соседние здания, а на территории промышленных объектов возникло возгорание. По данным ГСЧС, под завалами может находиться человек. Количество пострадавших сейчас уточняется.
На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, полиция и медики.
Напомним
Вторую ночь подряд Запорожье подвергается массированным атакам, под ударом оказалась гражданская инфраструктура и жилье жителей.
В ночь на 22 сентября российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами, вызвав пожары и разрушения. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.