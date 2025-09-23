російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
Вночі 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА, зафіксовано щонайменше два вибухи. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає.
У ніч на 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА. Під ударом опинився один з об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає УНН.
Деталі
За словами Брижинського, у межах міста було зафіксовано щонайменше два вибухи, спричинені ворожими БпЛА.
Ворог атакує один з обʼєктів критичної інфраструктури
За його інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.
Нагадаємо
Увечері 22 вересня, російські війська атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами, поціливши у приватні домоволодіння та промислові об'єкти. Зруйновано щонайменше один житловий будинок, пошкоджено сусідні будівлі, під завалами може бути людина.
