20:12 • 4396 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 13828 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 22543 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 27621 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 40629 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 54949 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52475 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27677 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49580 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24831 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Вночі 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА, зафіксовано щонайменше два вибухи. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає.

російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

У ніч на 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА. Під ударом опинився один з об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає УНН.

Деталі

За словами Брижинського, у межах міста було зафіксовано щонайменше два вибухи, спричинені ворожими БпЛА.

Ворог атакує один з обʼєктів критичної інфраструктури

- написав він.

За його інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

Нагадаємо

Увечері 22 вересня, російські війська атакували Запоріжжя шістьма керованими авіабомбами, поціливши у приватні домоволодіння та промислові об'єкти. Зруйновано щонайменше один житловий будинок, пошкоджено сусідні будівлі, під завалами може бути людина.

Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день19.09.25, 13:25 • 8095 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Чернігів
Запоріжжя