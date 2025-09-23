$41.250.00
22 вересня, 20:12 • 8120 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 19308 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 26499 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 31194 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 45020 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 57499 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 54671 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28346 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 51331 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25342 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Одна людина загинула внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 23 вересня загинула одна людина. Російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по приватній забудові та промисловим об'єктам.

Одна людина загинула внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю

Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя у ніч проти 23 вересня. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова

Деталі

Росіяни вночі авіабомбами ударили по обласному центру. Влучили в приватну забудову та об'єкти промислової  інфраструктури.

Загинув чоловік - його тіло рятувальники дістати з-під завалів

- написав Іван Федоров.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог поцілив у приватні домоволодіння та об’єкти промислової інфраструктури, спричинивши руйнування будинків і пожежі.

російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури23.09.25, 01:15 • 1964 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Запоріжжя