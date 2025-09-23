Одна людина загинула внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 23 вересня загинула одна людина. Російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по приватній забудові та промисловим об'єктам.
Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя у ніч проти 23 вересня. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Деталі
Росіяни вночі авіабомбами ударили по обласному центру. Влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури.
Загинув чоловік - його тіло рятувальники дістати з-під завалів
Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Ворог поцілив у приватні домоволодіння та об’єкти промислової інфраструктури, спричинивши руйнування будинків і пожежі.
