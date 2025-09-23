$41.250.00
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
росія атакувала об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Вночі 23 вересня Росія атакувала Кіровоградську область, пошкодивши об'єкт інфраструктури. За інформацією голови ОВА Андрія Райковича, постраждалих немає.

росія атакувала об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині

У ніч проти 23 вересня росія атакувала Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізовано. Про це інформує голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, передає УНН.

Вночі ворог знову здійснив дронову атаку по обʼєкту інфраструктури нашої області. На щастя, обійшлося без постраждалих

- написав Райкович у своєму Telegram-каналі.

"Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА, зафіксовано щонайменше два вибухи. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає.

Віта Зеленецька

