росія атакувала об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Київ • УНН
Вночі 23 вересня Росія атакувала Кіровоградську область, пошкодивши об'єкт інфраструктури. За інформацією голови ОВА Андрія Райковича, постраждалих немає.
У ніч проти 23 вересня росія атакувала Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізовано. Про це інформує голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, передає УНН.
Вночі ворог знову здійснив дронову атаку по обʼєкту інфраструктури нашої області. На щастя, обійшлося без постраждалих
"Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", - додав він.
Нагадаємо
Вночі 23 вересня російські війська атакували Чернігів ударними БпЛА, зафіксовано щонайменше два вибухи. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає.
Одна людина загинула внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю23.09.25, 05:21 • 950 переглядiв