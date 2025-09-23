Укрзалізниця попередила про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури: подробиці

$41.250.00
48.420.36
ukenru
22 вересня, 20:12 • 11193 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 24932 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 29704 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 34123 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 49151 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 60104 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 56933 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28764 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 53138 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25598 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.2м/с
67%
752мм
Популярнi новини
Можуть призвести до збройного протистояння з НАТО: глава МЗС Британії про дії рф у повітряному просторі Польщі, Румунії та Естонії22 вересня, 18:55 • 3684 перегляди
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронівVideo22 вересня, 19:33 • 10306 перегляди
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22 вересня, 20:21 • 6782 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів01:48 • 5910 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo02:44 • 4680 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 44204 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 49162 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 60109 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 56937 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 53142 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Махмуд Аббас
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 44204 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 22648 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 38991 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 89617 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 111969 перегляди
Актуальне
Fox News
МіГ-31
Bild
The Guardian
E-6 Mercury

Укрзалізниця попередила про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури: подробиці

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів кілька поїздів прямують із затримками. Це стосується рейсів №54 Одеса - Дніпро, №254 Одеса - Кривий Ріг, №51 Одеса - Запоріжжя, №128 Львів - Запоріжжя та №92 Одеса - Краматорськ.

Укрзалізниця попередила про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури: подробиці

Пасажирські поїзди затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів. Про це інформує "Укрзалізниця", передає УНН.

Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стосується рейсів:

  • №54 Одеса - Дніпро
    • №254 Одеса - Кривий Ріг
      • №51 Одеса - Запоріжжя
        • №128 Львів - Запоріжжя
          • №92 Одеса - Краматорськ.

            В "Укрзалізниці" закликали пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепросили за незручності.

            Нагадаємо

            Вночі 23 вересня росія атакувала Кіровоградську область, пошкодивши об'єкт інфраструктури. За інформацією голови ОВА Андрія Райковича, постраждалих немає.

            Віта Зеленецька

            СуспільствоВійна в Україні
            Кіровоградська область
            Українська залізниця
            Дніпро (місто)
            Кривий Ріг
            Краматорськ
            Запоріжжя
            Львів
            Одеса