Укрзалізниця попередила про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури: подробиці
Київ • УНН
Через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів кілька поїздів прямують із затримками. Це стосується рейсів №54 Одеса - Дніпро, №254 Одеса - Кривий Ріг, №51 Одеса - Запоріжжя, №128 Львів - Запоріжжя та №92 Одеса - Краматорськ.
Пасажирські поїзди затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області внаслідок ворожих обстрілів. Про це інформує "Укрзалізниця", передає УНН.
Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками
Зазначається, що це стосується рейсів:
- №54 Одеса - Дніпро
- №254 Одеса - Кривий Ріг
- №51 Одеса - Запоріжжя
- №128 Львів - Запоріжжя
- №92 Одеса - Краматорськ.
В "Укрзалізниці" закликали пасажирів слідкувати за часом затримки на сайті та перепросили за незручності.
Нагадаємо
Вночі 23 вересня росія атакувала Кіровоградську область, пошкодивши об'єкт інфраструктури. За інформацією голови ОВА Андрія Райковича, постраждалих немає.