На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 2298 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 12081 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 26723 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 31182 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 35260 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 50936 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 61473 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 58081 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28922 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Укрзалізниця предупредила о задержке рейсов из-за повреждения вражескими обстрелами инфраструктуры: подробности

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области в результате вражеских обстрелов несколько поездов следуют с задержками. Это касается рейсов №54 Одесса - Днепр, №254 Одесса - Кривой Рог, №51 Одесса - Запорожье, №128 Львов - Запорожье и №92 Одесса - Краматорск.

Укрзалізниця предупредила о задержке рейсов из-за повреждения вражескими обстрелами инфраструктуры: подробности

Пассажирские поезда задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области в результате вражеских обстрелов. Об этом информирует "Укрзалізниця", передает УНН.

В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается рейсов:

  • №54 Одесса - Днепр
    • №254 Одесса - Кривой Рог
      • №51 Одесса - Запорожье
        • №128 Львов - Запорожье
          • №92 Одесса - Краматорск.

            В "Укрзалізниці" призвали пассажиров следить за временем задержки на сайте и извинились за неудобства.

            Напомним

            Ночью 23 сентября россия атаковала Кировоградскую область, повредив объект инфраструктуры. По информации главы ОВА Андрея Райковича, пострадавших нет.

