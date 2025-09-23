Укрзалізниця предупредила о задержке рейсов из-за повреждения вражескими обстрелами инфраструктуры: подробности
Киев • УНН
Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области в результате вражеских обстрелов несколько поездов следуют с задержками. Это касается рейсов №54 Одесса - Днепр, №254 Одесса - Кривой Рог, №51 Одесса - Запорожье, №128 Львов - Запорожье и №92 Одесса - Краматорск.
Пассажирские поезда задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области в результате вражеских обстрелов. Об этом информирует "Укрзалізниця", передает УНН.
В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками
Отмечается, что это касается рейсов:
- №54 Одесса - Днепр
- №254 Одесса - Кривой Рог
- №51 Одесса - Запорожье
- №128 Львов - Запорожье
- №92 Одесса - Краматорск.
В "Укрзалізниці" призвали пассажиров следить за временем задержки на сайте и извинились за неудобства.
Напомним
Ночью 23 сентября россия атаковала Кировоградскую область, повредив объект инфраструктуры. По информации главы ОВА Андрея Райковича, пострадавших нет.