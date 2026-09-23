Понад 30 поїздів затримуються на тлі атак рф - де найбільші затримки

Залізничні вокзали у Києві не зазнали пошкоджень через російську атаку, але є затримки поїздів, і найбільші - із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Про це 23 вересня повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

"Ворог масово атакував Київ. Наш моніторинговий центр посилено відстежував ситуацію, завдяки чому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів. На Центральному вокзалі та вокзалі Дарниця посадка та висадка пасажирів здійснювалися через підземні переходи, як і передбачено для жовтого рівня повітряної загрози у разі фіксації цілей поблизу вокзалів", - ідеться у повідомленні.

Вокзал у Києві не пошкодило атакою рф, але є нові влучання у двох районах

Які поїзди затримуються

Залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки. Є і затримки поїздів. Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини - повідомили в УЗ.

За даними сервісу з відстежування затримок поїздів УЗ, відстають від графіка понад 30 потягів. Найбільше - на понад 9 годин - Кривий Ріг - Чернівці та Кривий Ріг - Рахів.

Поїзди Kyiv City Express, як вказано, курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин.

У Києві вже 25 постраждалих через російську атаку, є двоє загиблих