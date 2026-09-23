Более 30 поездов задерживаются на фоне атак рф - где самые большие задержки
Киев • УНН
Вокзалы Киева не повреждены, но более 30 поездов отстают от графика. Самые большие задержки у рейсов из центральных областей, Запорожья и Днепропетровщины.
Железнодорожные вокзалы в Киеве не получили повреждений в результате российской атаки, однако есть задержки поездов, и самые значительные — из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области. Об этом 23 сентября сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
"Враг массированно атаковал Киев. Наш мониторинговый центр усиленно отслеживал ситуацию, благодаря чему удалось не останавливать движение пассажирских поездов. На Центральном вокзале и вокзале Дарница посадка и высадка пассажиров осуществлялись через подземные переходы, как и предусмотрено для жёлтого уровня воздушной угрозы в случае фиксации целей вблизи вокзалов", — говорится в сообщении.
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Какие поезда задерживаются
Железнодорожные вокзалы столицы пока не получили повреждений в результате атаки. Есть и задержки поездов. Больше всего от графика отстают поезда, следующие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области
По данным сервиса по отслеживанию задержек поездов УЗ, от графика отстают более 30 поездов. Больше всего — более чем на 9 часов — Кривой Рог — Черновцы и Кривой Рог — Рахов.
Поезда Kyiv City Express, как указано, курсируют по полному кольцу с задержками в пределах 10–30 минут.
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