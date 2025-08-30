На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру: "Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів
Київ • УНН
Внаслідок нічного російського обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин. Про це інформує УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Зазначається, що наразі такі рейси прямують із затримками:
- №74 Перемишль - Харків;
- №24 Хелм - Київ;
- №144 Рахів - Суми;
- №2 Івано-Франківськ - Харків;
- №21 Харків - Львів;
- №106 Одеса - Київ.
Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку
Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.
Нагадаємо
У ніч на 30 серпня росія здійснила пуски крилатих ракет типу "Калібр" по території України.
Польща та авіація країн-союзників підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку рф по Україні в ніч на 30 серпня. Оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційного розпізнавання досягли найвищої готовності.