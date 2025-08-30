На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру: "Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 32260 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 139815 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 123307 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 75834 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 86414 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 55591 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 109925 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73923 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 70096 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163914 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 818 унікальних цілей: хто в списку 29 серпня, 18:04
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершено 29 серпня, 19:38
росія змінює військову тактику: відмова від бронетехніки та ставка на штурмові групи - ЦПД 29 серпня, 20:33
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді 01:23
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО 02:05
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації 29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України 29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів 29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 123307 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії 29 серпня, 05:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Іван Федоров
Сергій Кислиця
Україна
Запоріжжя
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце 29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням 27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків 27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 27 серпня, 09:12
MIM-104 Patriot
Starlink
Fox News
«Калібр» (сімейство ракет)
Свіфт

На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру: "Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Київщині. Кілька поїздів прибудуть до Києва із запізненням від двох годин.

На Київщині внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру: "Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

Внаслідок нічного російського обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин. Про це інформує УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Зазначається, що наразі такі рейси прямують із затримками:

  • №74 Перемишль - Харків;
    • №24 Хелм - Київ;
      • №144 Рахів - Суми;
        • №2 Івано-Франківськ - Харків;
          • №21 Харків - Львів;
            • №106 Одеса - Київ.

              Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку

              - йдеться у дописі.

              Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.

              Нагадаємо

              У ніч на 30 серпня росія здійснила пуски крилатих ракет типу "Калібр" по території України.

              Польща та авіація країн-союзників підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку рф по Україні в ніч на 30 серпня. Оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційного розпізнавання досягли найвищої готовності.

              Віта Зеленецька

              Війна в Україні
              «Калібр» (сімейство ракет)
              Збройні сили Польщі
              Українська залізниця
              Рахів
              Україна
              Івано-Франківськ
              Львів
              Одеса
              Суми
              Київ
              Харків
              Польща