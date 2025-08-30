На Киевщине в результате обстрела повреждена инфраструктура: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов
Киев • УНН
В результате ночного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Несколько поездов прибудут в Киев с опозданием от двух часов.
В результате ночного российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов прибудет на станцию Киев с опозданием от двух часов. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Отмечается, что сейчас такие рейсы следуют с задержками:
- №74 Перемышль - Харьков;
- №24 Хелм - Киев;
- №144 Рахов - Сумы;
- №2 Ивано-Франковск - Харьков;
- №21 Харьков - Львов;
- №106 Одесса - Киев.
Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и будут стараться сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику
Следить за задержками рейсов можно по ссылке.
Напомним
В ночь на 30 августа россия осуществила пуски крылатых ракет типа "Калибр" по территории Украины.
Польша и авиация стран-союзников подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в ночь на 30 августа. Оперативный командующий Вооруженными силами Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания достигли наивысшей готовности.