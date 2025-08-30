На Киевщине в результате обстрела повреждена инфраструктура: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 32429 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 140283 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 123550 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 76002 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 86560 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 55653 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 110046 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73959 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 70136 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163942 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
65%
750мм
Популярные новости
Силы беспилотных систем за сутки поразили 818 уникальных целей: кто в списке Photo29 августа, 18:04 • 4560 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 9298 просмотра
Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД29 августа, 20:33 • 4826 просмотра
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде01:23 • 4442 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО02:05 • 5872 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 101749 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 106877 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 140309 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 123563 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 110053 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Иван Федоров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 37101 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 173602 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 201303 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 202048 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186856 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Фокс Ньюс
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ

На Киевщине в результате обстрела повреждена инфраструктура: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В результате ночного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Несколько поездов прибудут в Киев с опозданием от двух часов.

На Киевщине в результате обстрела повреждена инфраструктура: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов

В результате ночного российского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов прибудет на станцию Киев с опозданием от двух часов. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

Отмечается, что сейчас такие рейсы следуют с задержками:

  • №74 Перемышль - Харьков;
    • №24 Хелм - Киев;
      • №144 Рахов - Сумы;
        • №2 Ивано-Франковск - Харьков;
          • №21 Харьков - Львов;
            • №106 Одесса - Киев.

              Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и будут стараться сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику

              - говорится в сообщении.

              Следить за задержками рейсов можно по ссылке.

              Напомним

              В ночь на 30 августа россия осуществила пуски крылатых ракет типа "Калибр" по территории Украины.

              Польша и авиация стран-союзников подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в ночь на 30 августа. Оперативный командующий Вооруженными силами Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания достигли наивысшей готовности.

              Вита Зеленецкая

              Война в Украине
              «Калибр» (семейство ракет)
              Вооруженные силы Польши
              Украинская железная дорога
              Рахов
              Украина
              Ивано-Франковск
              Львов
              Одесса
              Сумы
              Киев
              Харьков
              Польша