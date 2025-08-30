Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні
Київ • УНН
Польща та авіація країн-союзників підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку РФ по Україні в ніч на 30 серпня. Оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційного розпізнавання досягли найвищої готовності.
У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС
Зазначається, що оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.
Нагадаємо
У ніч проти 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств, є постраждалі.
Також у ніч проти 30 серпня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область. Зафіксовані влучання у Дніпрі та Павлограді.