Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 31425 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 137433 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 122009 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 74956 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 85694 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 55304 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 109283 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73752 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69903 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163778 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Польща та авіація країн-союзників підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку РФ по Україні в ніч на 30 серпня. Оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційного розпізнавання досягли найвищої готовності.

Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні

У ніч проти 30 серпня Польща та авіація країн-союзників підняла в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку по Україні. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі.

У зв'язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС

- йдеться у дописі.

Зазначається, що оперативний командувач Збройних сил Республіки Польща підняв чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

Нагадаємо

У ніч проти 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств, є постраждалі. 

Також у ніч проти 30 серпня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область. Зафіксовані влучання у Дніпрі та Павлограді.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Україна
Павлоград
Запоріжжя
Польща