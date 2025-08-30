$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 28756 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 130245 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 118410 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 72414 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 83594 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54711 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 107745 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73356 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69483 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163490 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Вночі 30 серпня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область. Зафіксовані влучання у Дніпрі та Павлограді.

Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді

У ніч проти 30 сепня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область. Міська влада повідомила про вибухи, передає УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Область під масованою атакою. Лунають вибухи

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, є влучання у Дніпрі та Павлограді.

росія запустила по Україні "Калібри" з Новоросийська30.08.25, 02:33 • 368 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Павлоград