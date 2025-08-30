Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді
Київ • УНН
Вночі 30 серпня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область. Зафіксовані влучання у Дніпрі та Павлограді.
У ніч проти 30 сепня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область. Міська влада повідомила про вибухи, передає УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.
Область під масованою атакою. Лунають вибухи
За його словами, є влучання у Дніпрі та Павлограді.
