Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ночью 30 августа российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Зафиксированы попадания в Днепре и Павлограде.

Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде

В ночь на 30 сентября российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Городские власти сообщили о взрывах, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Область под массированной атакой. Раздаются взрывы

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, есть попадания в Днепре и Павлограде.

Россия запустила по Украине «Калибры» из Новороссийска30.08.25, 02:33 • 356 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Днепропетровская область
Днепр
Павлоград