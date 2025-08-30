Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде
Киев • УНН
Ночью 30 августа российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Зафиксированы попадания в Днепре и Павлограде.
В ночь на 30 сентября российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Городские власти сообщили о взрывах, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Область под массированной атакой. Раздаются взрывы
По его словам, есть попадания в Днепре и Павлограде.
