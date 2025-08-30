Россия запустила по Украине «Калибры» из Новороссийска

В ночь на 30 августа Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом информирует УНН со ссылкой на Карту воздушных тревог, Воздушные Силы Вооруженных сил Украины.

Произошли пуски ракет типа "Калибр" - говорится в сообщении.

По данным Воздушных Сил ВСУ, зафиксированы пуски "Калибров" из района Новороссийск.