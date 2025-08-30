Россия запустила по Украине «Калибры» из Новороссийска

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 28319 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 128810 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 117567 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 71765 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 83042 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54559 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 107460 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73273 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69381 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163392 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
66%
749мм
Популярные новости
НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление29 августа, 16:03 • 7480 просмотра
Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский29 августа, 17:08 • 4570 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем29 августа, 17:25 • 21275 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании29 августа, 17:27 • 9976 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto19:38 • 5234 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 99466 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 104639 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 128810 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 117567 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 107460 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 36063 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 172520 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 200330 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 201076 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186010 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Financial Times
Хранитель
E-6 Mercury

Россия запустила по Украине «Калибры» из Новороссийска

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В ночь на 30 августа Россия осуществила пуски крылатых ракет типа «Калибр» по территории Украины. Информация подтверждена Картой воздушных тревог.

Россия запустила по Украине «Калибры» из Новороссийска

В ночь на 30 августа Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом информирует УНН со ссылкой на Карту воздушных тревог, Воздушные Силы Вооруженных сил Украины.

Произошли пуски ракет типа "Калибр"

- говорится в сообщении.

По данным Воздушных Сил ВСУ, зафиксированы пуски "Калибров" из района Новороссийск.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
«Калибр» (семейство ракет)
Украина