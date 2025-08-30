Russia launched "Kalibr" missiles at Ukraine from Novorossiysk

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Exclusive
August 29, 02:32 PM • 28305 views
Expert on Defence City: a good start, but additional support tools are needed for critically important companies
August 29, 12:28 PM • 128777 views
New academic year in Ukraine: what awaits Ukrainian schoolchildrenPhoto
Exclusive
August 29, 12:17 PM • 117548 views
Investing in handbags: why Hermès and Chanel are more profitable than stocks on the exchangePhoto
Exclusive
August 29, 08:48 AM • 71750 views
ROSE-TINTED GLASSES OF DEMOCRACY
Exclusive
August 29, 06:38 AM • 83028 views
Enemy strike on Navy ship: death toll rises
Exclusive
August 29, 06:25 AM • 54555 views
Modi and Putin go to China: political scientist explained their goals
August 29, 05:00 AM • 107452 views
Anniversary of the Ilovaisk tragedy: a symbol of Russia's perfidyPhoto
Exclusive
August 28, 03:40 PM • 73273 views
Ministry of Defense explained the strategic importance of Crimea and whether it can be returned by military means
Exclusive
August 28, 01:53 PM • 69380 views
43% share of UN mission services for Ukraine: domestic airlines gain positions in the global market
August 28, 01:37 PM • 163391 views
Payments for Ukrainian refugees in Europe: what will change from autumn 2025
Rubrics
Main
Main
Politics
Politics
War in Ukraine
War in Ukraine
Economy
Economy
Society
Society
Crimes and emergencies
Crimes and emergencies
Our people abroad
Our people abroad
News of the World
News of the World
Kyiv
Kyiv
Kyiv region
Kyiv region
Health
Health
Technologies
Technologies
Sports
Sports
Culture
Culture
Life hack
Life hack
UNN Lite
UNN Lite
Auto
Auto
Education
Education
Weather and environment
Weather and environment
Real Estate
Real Estate
Finance
Finance
Culinary
Culinary
Business News
Business News
Publications
Exclusives
Menu
Tags
Authors
About agency
Contact
Advertising
Archive

Information agency «Ukrainian National News»

Subject in the field of online media; media identifier - R40-05926

This resource is intended for persons who have reached the age of 21.

All rights reserved. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0m/s
66%
749mm
Popular news
NABU and SAP are not investigating the "Flamingo" missile - statementAugust 29, 04:03 PM • 7480 views
Diplomacy is a faster path to peace than war - ZelenskyyAugust 29, 05:08 PM • 4570 views
Turkey severs all trade and economic ties with IsraelAugust 29, 05:25 PM • 21275 views
Mobilization of a single father in Zaporizhzhia: TCC denied information about illegal detentionAugust 29, 05:27 PM • 9976 views
Strike on Kyiv on the night of August 28: consequences of the shelling eliminatedPhoto07:38 PM • 5234 views
Publications
Instead of development - inaction: how state institutions undermine the future of aviationAugust 29, 12:47 PM • 99462 views
Action "Table of Remembrance": thousands of establishments and military units commemorate fallen defenders of UkrainePhotoVideoAugust 29, 12:35 PM • 104634 views
New academic year in Ukraine: what awaits Ukrainian schoolchildrenPhotoAugust 29, 12:28 PM • 128777 views
Investing in handbags: why Hermès and Chanel are more profitable than stocks on the exchangePhoto
Exclusive
August 29, 12:17 PM • 117548 views
Anniversary of the Ilovaisk tragedy: a symbol of Russia's perfidyPhotoAugust 29, 05:00 AM • 107452 views
Actual people
Volodymyr Zelenskyy
Donald Trump
Andriy Yermak
Sergiy Kyslytsya
António Costa
Actual places
Ukraine
United States
State Border of Ukraine
Germany
White House
Advertisement
UNN Lite
The creator of the popular toy Labubu entered the top 100 richest people in the world, taking 86th placePhotoAugust 29, 01:11 PM • 36061 views
Off the coast of Costa Rica, fishermen caught a shark with unique coloringPhotoAugust 27, 03:52 PM • 172516 views
Michael Jackson's eldest son Prince announced his engagement after eight years of relationshipAugust 27, 12:36 PM • 200326 views
Princess Diana's time capsule opened in London: inside was a Kylie Minogue disc and a pocket TVPhotoAugust 27, 09:48 AM • 201072 views
Fans ecstatic about news of Taylor Swift and Travis Kelce's engagementAugust 27, 09:12 AM • 186006 views
Actual
MIM-104 Patriot
SWIFT
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury

Russia launched "Kalibr" missiles at Ukraine from Novorossiysk

Kyiv • UNN

 • 60 views

On the night of August 30, Russia launched Kalibr cruise missiles at the territory of Ukraine. The information has been confirmed by the Air Raid Map.

Russia launched "Kalibr" missiles at Ukraine from Novorossiysk

On the night of August 30, Russia launched Kalibr cruise missiles at Ukraine. This was reported by UNN with reference to the Air Raid Map, Air Force of the Armed Forces of Ukraine.

"Kalibr" type missiles were launched.

- the post says.

According to the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, "Kalibr" launches were recorded from the Novorossiysk area.

Vita Zelenetska

War in Ukraine
"Kalibr" (missile family)
Ukraine