Russia launched "Kalibr" missiles at Ukraine from Novorossiysk
Kyiv • UNN
On the night of August 30, Russia launched Kalibr cruise missiles at Ukraine. This was reported by UNN with reference to the Air Raid Map, Air Force of the Armed Forces of Ukraine.
According to the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, "Kalibr" launches were recorded from the Novorossiysk area.