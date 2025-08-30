Запоріжжя пережило 12 ударів: є влучання та поранені (відео)
Київ • УНН
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства. Троє людей потребували медичної допомоги.
У ніч проти 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств, є постраждалі. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
Деталі
За даними ДСНС України у Запорізькій області, вночі, 30 серпня в проміжку між 01:46 по 01:58 війська рф завдали ударів по обласному центру.
Внаслідок влучання сталося займання трьох житлових будинків.
Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 20 кв.м. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.
За словами очільника Запорізької ОВА, зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств.
Іван Федоров зазначив, що під час масованої атаки росія нанесла по Запоріжжю щонайменше 12 ударів.
На місцях влучань виникли пожежі. Наразі трьом людям знадобилася допомога медиків.
"Інші наслідки атаки встановлюються", - додав він.
Нагадаємо
У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватний будинок.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.