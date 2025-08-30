Запорожье пережило 12 ударов: есть попадания и раненые (видео)
Киев • УНН
Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия. Три человека нуждались в медицинской помощи.
В ночь на 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий, есть пострадавшие. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС Украины в Запорожской области, ночью 30 августа в промежутке между 01:46 и 01:58 войска РФ нанесли удары по областному центру.
В результате попадания произошло возгорание трех жилых домов.
Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв.м. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.
По словам главы Запорожской ОВА, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий.
Иван Федоров отметил, что во время массированной атаки Россия нанесла по Запорожью не менее 12 ударов.
На местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков.
"Другие последствия атаки устанавливаются", - добавил он.
Напомним
В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела разрушен частный дом.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.