Запорожье пережило 12 ударов: есть попадания и раненые (видео)

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 30534 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 134955 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 120730 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 74095 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 84971 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 55102 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 108703 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73621 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69737 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163678 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
55%
750мм
Популярные новости
Масштабный удар рф по Киеву: Президент сообщил о 25 погибших29 августа, 16:54 • 5134 просмотра
Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский29 августа, 17:08 • 6760 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем29 августа, 17:25 • 23271 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании29 августа, 17:27 • 11289 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 7208 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 100596 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 105740 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 134945 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 120723 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 108698 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Иван Федоров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 36513 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 173004 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 200795 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 201559 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186427 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Фокс Ньюс
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ

Запорожье пережило 12 ударов: есть попадания и раненые (видео)

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия. Три человека нуждались в медицинской помощи.

Запорожье пережило 12 ударов: есть попадания и раненые (видео)

В ночь на 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий, есть пострадавшие. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС Украины в Запорожской области, ночью 30 августа в промежутке между 01:46 и 01:58 войска РФ нанесли удары по областному центру.

В результате попадания произошло возгорание трех жилых домов.

Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв.м. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

По словам главы Запорожской ОВА, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий.

Иван Федоров отметил, что во время массированной атаки Россия нанесла по Запорожью не менее 12 ударов.

На местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков.

- написал чиновник.

"Другие последствия атаки устанавливаются", - добавил он.

Напомним

В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела разрушен частный дом.

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье