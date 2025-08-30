Унаслідок масованого удару по Запоріжжю зруйновано приватний будинок
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 30 серпня зруйновано приватний будинок. Інформація щодо постраждалих встановлюється.
У Запоріжжі зруйновано приватний будинок внаслідок масованої атаки у ніч проти 30 серпня. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Зруйновано приватний будинок. Такі перші встановлені наслідки масованої атаки на Запоріжжя
"Інформація щодо постраждалих встановлюється", - додав Федоров.
Нагадаємо
У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя щонайменше трьома БпЛА. Зайнялася пожежа, зруйновані приватні будинки.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.