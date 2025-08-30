У Запоріжжі внаслідок атаки рф пошкоджено приватні будинки та почалася пожежа

$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 28413 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 129158 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 117789 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 71939 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 83193 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 54599 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 107535 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 73293 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69405 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163415 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
НАБУ та САП не здійснюють розслідувань стосовно ракети "Фламінго" - заява29 серпня, 16:03
Дипломатія є більш швидким шляхом до миру, ніж війна - Зеленський29 серпня, 17:08
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем29 серпня, 17:25
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання 29 серпня, 17:27
Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершено19:38
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 117790 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 107535 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
У Запоріжжі внаслідок атаки рф пошкоджено приватні будинки та почалася пожежа

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Вночі 30 серпня Запоріжжя зазнало атаки щонайменше трьох БпЛА, що спричинило пожежу та руйнування приватних будинків. Постраждалих немає.

У Запоріжжі внаслідок атаки рф пошкоджено приватні будинки та почалася пожежа

У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя щонайменше трьома БпЛА. Зайнялася пожежа, зруйновані приватні будинки. Люди не постраждали. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова

Пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа - такі наслідки ворожого удару по Запоріжжю

- йдеться у повідомленні.

Як зазначив Федоров, росіяни ударили щонайменше трьома БпЛА по місту. Зруйновані приватні будинки. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо

Увечері 29 серпня росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, без постраждалих.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Іван Федоров
Запоріжжя