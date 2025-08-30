У Запоріжжі внаслідок атаки рф пошкоджено приватні будинки та почалася пожежа
Київ • УНН
Вночі 30 серпня Запоріжжя зазнало атаки щонайменше трьох БпЛА, що спричинило пожежу та руйнування приватних будинків. Постраждалих немає.
У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя щонайменше трьома БпЛА. Зайнялася пожежа, зруйновані приватні будинки. Люди не постраждали. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова
Пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа - такі наслідки ворожого удару по Запоріжжю
Як зазначив Федоров, росіяни ударили щонайменше трьома БпЛА по місту. Зруйновані приватні будинки. Попередньо, люди не постраждали.
Нагадаємо
Увечері 29 серпня росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, без постраждалих.