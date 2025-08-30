В Запорожье в результате атаки РФ повреждены частные дома и начался пожар

В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БПЛА. Загорелся пожар, разрушены частные дома. Люди не пострадали. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова

Повреждены частные дома, загорелся пожар - таковы последствия вражеского удара по Запорожью - говорится в сообщении.

Как отметил Федоров, россияне ударили по меньшей мере тремя БПЛА по городу. Разрушены частные дома. Предварительно, люди не пострадали.

Напомним

Вечером 29 августа Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие, без пострадавших.