В Запорожье в результате атаки РФ повреждены частные дома и начался пожар
Киев • УНН
Ночью 30 августа Запорожье подверглось атаке по меньшей мере трех БПЛА, что привело к пожару и разрушению частных домов. Пострадавших нет.
В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БПЛА. Загорелся пожар, разрушены частные дома. Люди не пострадали. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова
Повреждены частные дома, загорелся пожар - таковы последствия вражеского удара по Запорожью
Как отметил Федоров, россияне ударили по меньшей мере тремя БПЛА по городу. Разрушены частные дома. Предварительно, люди не пострадали.
Напомним
Вечером 29 августа Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие, без пострадавших.