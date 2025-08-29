росія атакувала дронами Запоріжжя: палає підприємство

$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 23941 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 110452 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 104144 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 63618 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 75809 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 51680 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 100270 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 72279 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 68486 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 162561 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
29 серпня, 10:52 • 53032 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
29 серпня, 11:34 • 55072 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
29 серпня, 12:35 • 93952 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
29 серпня, 12:47 • 89117 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі
14:23 • 62761 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 89287 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 94134 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 110452 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 104144 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 100270 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Туреччина
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 31938 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 169216 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 197210 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 197927 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 183362 перегляди
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

росія атакувала дронами Запоріжжя: палає підприємство

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Увечері 29 серпня росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, без постраждалих.

росія атакувала дронами Запоріжжя: палає підприємство

Ввечері 29 серпня росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Очільник Запорізької ОВА спочатку повідомив у своєму Telegram-каналі, що російські окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Згодом у місті пролунав вибух, а Федоров підтвердив, що це була російська атака.

Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя

- йдеться у дописі чиновника. 

"Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - додав він.

Нагадаємо

Вранці 29 серпня російські війська атакували Запорізький район, внаслідок чого троє жінок отримали поранення. Пошкоджено автомобіль, будівлю магазину та прилеглі споруди.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Іван Федоров
Запоріжжя