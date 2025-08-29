росія атакувала дронами Запоріжжя: палає підприємство
Київ • УНН
Увечері 29 серпня росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено промислове підприємство, без постраждалих.
Ввечері 29 серпня росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Очільник Запорізької ОВА спочатку повідомив у своєму Telegram-каналі, що російські окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Згодом у місті пролунав вибух, а Федоров підтвердив, що це була російська атака.
Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя
"Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - додав він.
Нагадаємо
Вранці 29 серпня російські війська атакували Запорізький район, внаслідок чого троє жінок отримали поранення. Пошкоджено автомобіль, будівлю магазину та прилеглі споруди.