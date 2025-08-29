$41.260.06
Ексклюзив
08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Ворог атакував Запорізький район: є поранені

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Російські війська атакували Запорізький район, внаслідок чого троє жінок отримали поранення. Пошкоджено автомобіль, будівлю магазину та прилеглі споруди.

Ворог атакував Запорізький район: є поранені

У Запорізькій області російські війська атакували Запорізький район, відомо про трьох поранених жінок, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Троє жінок поранені - наслідки ворожої атаки по Запорізькому району. Внаслідок удару пошкоджені автівка, будівля магазину та будівлі поряд

- написав Федоров.

Раніше сьогодні він повідомляв, що 73-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. "росіяни ударили БпЛА по Комишувасі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок. Пораненій жінці надана уся необхідна медична допомога", - вказував голова ОВА.

Уночі однорічна дитина та ще одна людина постраждали внаслідок атаки росіян на Запорізький район. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район збільшується - поранено 59-річного чоловіка. Уночі вночі ворог атакував Малокатеринівку. Зруйновані приватні будинки, виникли пожежі, пошкоджені будівлі.

Доповнення

Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Запорізька область
Іван Федоров