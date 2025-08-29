Ворог атакував Запорізький район: є поранені
Київ • УНН
Російські війська атакували Запорізький район, внаслідок чого троє жінок отримали поранення. Пошкоджено автомобіль, будівлю магазину та прилеглі споруди.
У Запорізькій області російські війська атакували Запорізький район, відомо про трьох поранених жінок, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Троє жінок поранені - наслідки ворожої атаки по Запорізькому району. Внаслідок удару пошкоджені автівка, будівля магазину та будівлі поряд
Раніше сьогодні він повідомляв, що 73-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. "росіяни ударили БпЛА по Комишувасі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок. Пораненій жінці надана уся необхідна медична допомога", - вказував голова ОВА.
Уночі однорічна дитина та ще одна людина постраждали внаслідок атаки росіян на Запорізький район. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район збільшується - поранено 59-річного чоловіка. Уночі вночі ворог атакував Малокатеринівку. Зруйновані приватні будинки, виникли пожежі, пошкоджені будівлі.
Доповнення
Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.