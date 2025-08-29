Враг атаковал Запорожский район: есть раненые

Три женщины получили ранения в результате вражеского удара по Запорожскому району. Повреждены автомобиль, магазин и здания рядом; ранее сообщалось о ранении 73-летней женщины, годовалого ребенка и 59-летнего мужчины.

В Запорожской области российские войска атаковали Запорожский район, известно о трех раненых женщинах, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН. Три женщины ранены - последствия вражеской атаки по Запорожскому району. В результате удара повреждены автомобиль, здание магазина и здания рядом - написал Федоров. Ранее сегодня он сообщал, что 73-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район. "Россияне ударили БпЛА по Камышевахе. Взрывной волной и обломками поврежден дом. Раненой женщине оказана вся необходимая медицинская помощь", - указывал глава ОВА. Ночью годовалый ребенок и еще один человек пострадали в результате атаки россиян на Запорожский район. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожский район увеличивается - ранен 59-летний мужчина. Ночью враг атаковал Малокатериновку. Разрушены частные дома, возникли пожары, повреждены здания. Дополнение В течение суток оккупанты нанесли 553 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 45 сообщений о разрушении домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.