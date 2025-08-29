Россия атаковала дронами Запорожье: горит предприятие

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 24006 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 110723 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 104378 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 63751 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 75933 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 51735 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 100400 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 72297 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 68504 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 162577 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.7м/с
49%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 53032 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы29 августа, 11:34 • 55072 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 93952 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 89117 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 62761 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 89452 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 94299 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 110691 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 104347 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 100383 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Турция
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 31980 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 169258 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 197248 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 197963 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 183392 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Россия атаковала дронами Запорожье: горит предприятие

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Вечером 29 августа Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие, без пострадавших.

Россия атаковала дронами Запорожье: горит предприятие

Вечером 29 августа Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено предприятие. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Глава Запорожской ОВА сначала сообщил в своем Telegram-канале, что российские оккупанты направили на город ударные беспилотники. Впоследствии в городе прогремел взрыв, а Федоров подтвердил, что это была российская атака.

Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья

- говорится в сообщении чиновника.

"Таковы последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - добавил он.

Напомним

Утром 29 августа российские войска атаковали Запорожский район, в результате чего три женщины получили ранения. Повреждены автомобиль, здание магазина и прилегающие сооружения.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Иван Федоров
Запорожье