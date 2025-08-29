Россия атаковала дронами Запорожье: горит предприятие
Киев • УНН
Вечером 29 августа Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие, без пострадавших.
Вечером 29 августа Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждено предприятие. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Глава Запорожской ОВА сначала сообщил в своем Telegram-канале, что российские оккупанты направили на город ударные беспилотники. Впоследствии в городе прогремел взрыв, а Федоров подтвердил, что это была российская атака.
Повреждено здание, возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья
"Таковы последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", - добавил он.
Напомним
Утром 29 августа российские войска атаковали Запорожский район, в результате чего три женщины получили ранения. Повреждены автомобиль, здание магазина и прилегающие сооружения.