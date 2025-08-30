Нічні удари рф залишили Запоріжжя без світла - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі вночі 30 серпня через російські удари зникло світло на кількох вулицях. Енергетики відновлять електропостачання після стабілізації безпекової ситуації.
У ніч проти 30 серпня у Запоріжжі через російські удари на кількох вулицях зникло світло. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
В Запоріжжі на деяких вулицях зникло світло внаслідок ворожих ударів
За його словами, енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація.
Чиновник також попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
"Вибухи у Запорізькій області", - повідомив Федоров о 04:06.
Нагадаємо
У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя щонайменше трьома БпЛА. Зайнялася пожежа, зруйновані приватні будинки. Люди не постраждали.