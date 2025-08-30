Ночные удары РФ оставили Запорожье без света - ОВА

В ночь на 30 августа в Запорожье из-за российских ударов на нескольких улицах пропал свет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

В Запорожье на некоторых улицах пропал свет в результате вражеских ударов - написал Федоров.

По его словам, энергетики приступят к ликвидации последствий сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

Чиновник также предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 04:06.

Напомним

В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БПЛА. Загорелся пожар, разрушены частные дома. Люди не пострадали.