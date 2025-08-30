Ночные удары РФ оставили Запорожье без света - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье ночью 30 августа из-за российских ударов пропал свет на нескольких улицах. Энергетики восстановят электроснабжение после стабилизации ситуации с безопасностью.
В ночь на 30 августа в Запорожье из-за российских ударов на нескольких улицах пропал свет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
В Запорожье на некоторых улицах пропал свет в результате вражеских ударов
По его словам, энергетики приступят к ликвидации последствий сразу, как позволит ситуация с безопасностью.
Чиновник также предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
"Взрывы в Запорожской области", - сообщил Федоров в 04:06.
Напомним
В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БПЛА. Загорелся пожар, разрушены частные дома. Люди не пострадали.