В результате массированного удара по Запорожью разрушен частный дом

В Запорожье разрушен частный дом в результате массированной атаки в ночь на 30 августа. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Разрушен частный дом. Таковы первые установленные последствия массированной атаки на Запорожье - говорится в сообщении чиновника.

"Информация о пострадавших устанавливается", - добавил Федоров.

Напомним

В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БпЛА. Загорелся пожар, разрушены частные дома.

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.