В результате массированного удара по Запорожью разрушен частный дом

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 29289 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 131549 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 118979 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 72793 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 83910 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 54810 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 107982 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73405 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69530 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163521 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
66%
750мм
Популярные новости
НАБУ и САП не проводят расследований в отношении ракеты "Фламинго" - заявление29 августа, 16:03 • 8228 просмотра
Дипломатия – более быстрый путь к миру, чем война – Зеленский29 августа, 17:08 • 5504 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем29 августа, 17:25 • 22409 просмотра
Мобилизация отца-одиночки в Запорожье: в ТЦК опровергли информацию о незаконном задержании29 августа, 17:27 • 10509 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 6010 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 99978 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 105145 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 131548 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 118979 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 107982 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Иван Федоров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 36247 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 172732 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 200535 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 201300 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186199 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ
Financial Times

В результате массированного удара по Запорожью разрушен частный дом

Киев • УНН

 • 286 просмотра

В результате ночной атаки на Запорожье 30 августа разрушен частный дом. Информация о пострадавших устанавливается.

В результате массированного удара по Запорожью разрушен частный дом

В Запорожье разрушен частный дом в результате массированной атаки в ночь на 30 августа. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Разрушен частный дом. Таковы первые установленные последствия массированной атаки на Запорожье 

- говорится в сообщении чиновника.

"Информация о пострадавших устанавливается", - добавил Федоров.

Напомним

В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БпЛА. Загорелся пожар, разрушены частные дома. 

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет. 

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Запорожье