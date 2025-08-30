В результате массированного удара по Запорожью разрушен частный дом
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Запорожье 30 августа разрушен частный дом. Информация о пострадавших устанавливается.
В Запорожье разрушен частный дом в результате массированной атаки в ночь на 30 августа. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Разрушен частный дом. Таковы первые установленные последствия массированной атаки на Запорожье
"Информация о пострадавших устанавливается", - добавил Федоров.
Напомним
В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье по меньшей мере тремя БпЛА. Загорелся пожар, разрушены частные дома.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.