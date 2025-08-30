Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Польша и авиация стран-союзников подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в ночь на 30 августа. Оперативный командующий Вооруженными силами Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания достигли наивысшей готовности.

В ночь на 30 августа Польша и авиация стран-союзников подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши. В связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативный командующий Вооруженных сил Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности. Напомним В ночь на 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий, есть пострадавшие. Также в ночь на 30 августа российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Зафиксированы попадания в Днепре и Павлограде.