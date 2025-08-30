$41.260.06
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 30754 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 135543 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 120999 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 74282 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 85141 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 55158 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 108831 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73649 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 69771 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163699 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Польша и авиация стран-союзников подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки РФ по Украине в ночь на 30 августа. Оперативный командующий Вооруженными силами Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания достигли наивысшей готовности.

Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

В ночь на 30 августа Польша и авиация стран-союзников подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В связи с очередным нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС

- говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный командующий Вооруженных сил Республики Польша поднял дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.

Напомним

В ночь на 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий, есть пострадавшие. 

Также в ночь на 30 августа российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Зафиксированы попадания в Днепре и Павлограде.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Днепропетровская область
Днепр
Украина
Павлоград
Запорожье
Польша