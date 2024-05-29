Укрзалізниця запускає "гірський шатл": як він буде курсувати
Київ • УНН
Укрзалізниця призначила курсування поїзда № 816 вихідними зі Львова в Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту і Рахів з докладним розкладом і зупинками.
Укрзалізниця призначила потяг №816, який буде курсувати зі Львова до Яремча, Татарова-Буковеля, Ворохти та Рахова на наступні вихідні. Про це пише УНН з посиланням на заяву УЗ.
Рух потяга має бути таким:
Поїзд №816 зі Львова до Ворохти вирушить 31 травня та 1 червня о 15:52. Зупинки в Івано-Франківську заплановані на 17:39 - 17:43, у Яремче на 19:10 - 19:14, у Татарові-Буковелі на 19:39 - 19:41, а прибуття в Ворохту о 19:52. 2 червня поїзд продовжить маршрут з Ворохти до Рахова, відправляючись з Ворохти о 19:52 та роблячи зупинки в Ясіні (20:34 - 20:36), Квасах (20:59 - 21:01) та завершуючи маршрут у Рахові о 21:19.
Поїзд №815 з Рахова до Львова вирушить 2 червня о 03:48. Він зупинятиметься в Квасах о 04:07 - 04:09, в Ясіні о 04:31 - 04:33, у Ворохті о 05:12 - 05:18, у Татарові-Буковелі о 05:28 - 05:30, у Яремче о 06:03 - 06:07, в Івано-Франківську о 07:50 - 07:55, з прибуттям у Львів о 10:07. 1 червня поїзд вирушить із Ворохти замість Рахова, дотримуючись аналогічного розкладу.
Крім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин та Микуличин. В дні курсування до Рахова поїзд зупинятиметься також у Вороненку, Лазещині, Свидовці та Білині.
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