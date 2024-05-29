Укрзализныця запускает "горный шаттл": как он будет курсировать

Укрзализныця назначила поезд №816, который будет курсировать из Львова в Яремче, Татаров-Буковель, Ворохты в Рахов на следующие выходные. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление уз.

Движение поезда должно быть таким:

Поезд №816 из Львова в Ворохту отправится 31 мая и 1 июня в 15:52. остановки в Ивано-Франковске запланированы на 17:39 - 17:43, в Яремче на 19:10 - 19:14, в Татарове-Буковеле на 19:39 - 19:41, а прибытие в Ворохту в 19:52. 2 июня поезд продолжит маршрут из Ворохты в Рахов, отправляясь из Ворохты в 19:52 и делая остановки в Ясине (20:34 - 20:36), Квасах (20:59-21: 01) и завершая маршрут в Рахове в 21: 19.

Поезд №815 из Рахова во Львов отправится 2 июня в 03:48. он будет останавливаться в Квасах в 04:07 - 04:09, В Ясине в 04:31 - 04:33, в Ворохте в 05:12 - 05:18, в Татарове-Буковеле в 05:28 - 05:30, в Яремче в 06:03 - 06:07, В Ивано-Франковске в 07:50 - 07:55, с прибытием во Львов в 10:07. 1 июня поезд отправится из Ворохты вместо Рахова, следуя аналогичному расписанию.

Кроме того, поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Бурштын, Галич, Делятин и Микуличин. В дни курсирования до Рахова поезд будет останавливаться также в Вороненко, Лазещине, Свидовке и былине.

Напомним

Укрзализныця передала на нужды Сил обороны еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых.