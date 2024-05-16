Укрзалізниця передала ЗСУ ще два вагони для евакуації поранених
Київ • УНН
Укрзалізниця передала Збройним силам України ще два модернізовані вагони, оснащені медичним обладнанням для евакуації поранених бійців.
Укрзалізниця передала на потреби Сил оборони ще два модернізованих вагони для евакуації поранених. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.
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Укрзалізниця передала ще два модернізованих вагони для евакуації поранених. Загалом за два роки залізничниками переобладнано вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації
Зазначається, що такі вагони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі.
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Нагадаємо
Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаний як лікарні, де можуть надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу.