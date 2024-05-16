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Укрзалізниця передала ЗСУ ще два вагони для евакуації поранених

Укрзалізниця передала ЗСУ ще два вагони для евакуації поранених

Київ • УНН

 • 18258 перегляди

Укрзалізниця передала Збройним силам України ще два модернізовані вагони, оснащені медичним обладнанням для евакуації поранених бійців.

Укрзалізниця передала на потреби Сил оборони ще два модернізованих вагони для евакуації поранених. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.

Деталі 

Укрзалізниця передала ще два модернізованих вагони для евакуації поранених. Загалом за два роки залізничниками переобладнано вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації

- йдеться в дописі. 

Зазначається, що такі вагони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі.

"Укрзалізниця" запустить ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ - Міноборони16.02.24, 20:02 • 61826 переглядiв

Нагадаємо

Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаний як лікарні, де можуть надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
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