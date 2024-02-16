"Укрзалізниця" запустить ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ - Міноборони

Невдовзі "Укрзалізниця" виведе на колії ще чотири санітарні вагони, яким будуть евакуйовувати поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони, пише УНН.

Деталі

У міністерстві зауважили, щоці вагони переобладнані із пасажирських власними силами "Укрзалізниці". В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації.

Вагони мають сучасне медичне обладнання, у них продумані всі деталі: починаючи з одягу для поранених, інструментарію для психологічного розвантаження, закінчуючи автономною системою електроподачі.

Щиро вдячна всім, хто долучений до цієї дуже важливої справи. Ці вагони рятують життя та здоров’я наших військовослужбовців, і мені дуже приємно бачити, що все в них зроблено якісно та сучасно, з урахуванням досвіду, якого ми набули в останні роки