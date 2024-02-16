"Укрзалізниця" запустить ще чотири санітарних вагони для потреб ЗСУ - Міноборони
Київ • УНН
Укрзалізниця поставить на колії ще чотири вагони швидкої допомоги для евакуації поранених бійців до тилових госпіталів, довівши загальну кількість медичних вагонів до 62, а до кінця 2024 року планується поставити ще вісім вагонів.
Невдовзі "Укрзалізниця" виведе на колії ще чотири санітарні вагони, яким будуть евакуйовувати поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони, пише УНН.
Деталі
У міністерстві зауважили, щоці вагони переобладнані із пасажирських власними силами "Укрзалізниці". В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації.
Вагони мають сучасне медичне обладнання, у них продумані всі деталі: починаючи з одягу для поранених, інструментарію для психологічного розвантаження, закінчуючи автономною системою електроподачі.
Щиро вдячна всім, хто долучений до цієї дуже важливої справи. Ці вагони рятують життя та здоров’я наших військовослужбовців, і мені дуже приємно бачити, що все в них зроблено якісно та сучасно, з урахуванням досвіду, якого ми набули в останні роки
Доповнення
У Міністерстві розповіли, що від березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони, а до кінця 2024 року переобладнають ще вісім.
Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло".
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Нагадаємо
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