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"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны

"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 18:02  •  6385 просмотра

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Укрзализныця поставит на пути еще четыре вагона скорой помощи для эвакуации раненых бойцов в тыловые госпитали, доведя общее количество медицинских вагонов до 62, а до конца 2024 года планируется поставить еще восемь вагонов.

Вскоре "Укрзализныця" выведет на пути еще четыре санитарных вагона, которым будут эвакуировать раненых и травмированных бойцов в тыловые госпитали. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, пишет УНН.

Детали

В министерстве отметили, что эти вагоны переоборудованы из пассажирских собственными силами "Укрзализныци". В них есть все необходимое для оказания медицинской помощи раненым во время эвакуации.

Вагоны имеют современное медицинское оборудование, в них продуманы все детали: начиная с одежды для раненых, инструментария для психологической разгрузки, заканчивая автономной системой электроподачи. 

Искренне благодарна всем, кто приобщен к этому очень важному делу. Эти вагоны спасают жизни и здоровье наших военнослужащих, и мне очень приятно видеть, что все в них сделано качественно и современно, с учетом опыта, который мы приобрели в последние годы

- отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Дополнение

В Министерстве рассказали, что с марта 2022 года украинские железнодорожники сдали в эксплуатацию 62 медицинских вагона, а до конца 2024 года переоборудуют еще восемь.

Медицинское оборудование для санитарных вагонов передал Благотворительный фонд "Коло".

Кислородные концентраторы, мониторы пациентов, медицинские пульсоксиметры, шприцевые насосы помогут обеспечить непрерывное лечение раненых во время эвакуации

- заявила  руководитель проекта "Мобильная эвакуация" БФ "Коло" Ирина Солошенко.

Напомним

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова подписала меморандумы о сотрудничестве с пятью общественными организациями, работающими в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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"Укрзализныця" запустит еще четыре санитарных вагона для нужд ВСУ - Минобороны

Укрзализныця поставит на пути еще четыре вагона скорой помощи для эвакуации раненых бойцов в тыловые госпитали, доведя общее количество медицинских вагонов до 62, а до конца 2024 года планируется поставить еще восемь вагонов.

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