Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  81309 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  88408 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  115045 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135080 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139972 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150008 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167352 просмотра

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Укрзализныця передала Вооруженным силам Украины еще два модернизированных вагона, оснащенных медицинским оборудованием для эвакуации раненых бойцов.

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Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Украина контролирует ситуацию на границе с беларусью, а новости о развертывании там российской техники и анализ угроз некоторыми экспертами являются преждевременными страшилками, считает Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Война •   •  8111 просмотра
Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.

спорт •   •  5920 просмотра
Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Народный депутат Анна Скороход увеличила свое состояние, в то время как ее бывший муж российского происхождения Алексей Алякин (ныне Левковский) зарабатывает сотни миллионов на модульных укрытиях в Украине через компанию, потенциально связанную со строительной фирмой Скороход.

политика •   •  8262 просмотра
Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

россия и Китай объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, которое укрепляет связи в энергетике, торговле, безопасности, геополитике, противодействует якобы попыткам США нарушить стратегический баланс, и поддерживает друг друга в вопросах Украины и Северной Кореи.

политика •   •  33926 просмотра
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Украина ищет посредников для содействия возвращению гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией, и надеется на новые инициативы со стороны партнеров в этом вопросе, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Война •   •  29212 просмотра
Украина ищет посредников в процессе возвращения гражданских лиц, которых удерживает рф - Лубинец

Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА

Шестеро мужчин в возрасте от 28 до 50 лет, среди которых врач-интерн, анестезиолог, водители и гражданские лица, получили взрывные ранения различной степени тяжести в результате вражеского обстрела села Бугаевка Харьковской области.

Война •   •  24423 просмотра
Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА

Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу

Блогер-миллионер Олег Мушаковский начал делать видео-контент с зеленой мартышкой, которая является его домашним любимцем, что вызывает возмущение среди зоозащитников. Они предупреждают, что это стимулирует черный рынок экзотических животных.

Общество •   •  20844 просмотра
Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу

россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении, количество боевых столкновений там возросло до 30, в то время как украинские воины держат линию обороны и дают жесткий ответ на действия захватчиков.

Война •   •  19396 просмотра
россияне продолжают наращивать усилия на Покровском направлении - Генштаб

Оккупанты накрыли огнем Херсон, пострадала 54-летняя женщина

В результате российского обстрела в Корабельном районе Херсона пострадала 54-летняя женщина, которая получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Война •   •  18306 просмотра
Оккупанты накрыли огнем Херсон, пострадала 54-летняя женщина