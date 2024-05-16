Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

Укрзализныця передала на нужды Сил обороны еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Укрзализныця передала еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых. Всего за два года железнодорожниками переоборудовано уже 68 вагонов для нужд медицинской эвакуации - говорится в заметке.

Отмечается, что такие вагоны оборудованы генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами и другой техникой, что позволяет максимально безопасно транспортировать раненых различной степени тяжести и оказывать экстренную хирургическую и реанимационную помощь в пути.

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Напомним,

Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованный как больницы, где могут оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу.