Ексмера Рахова Медвідя екстрадували в Україну: прокуратура оскаржить вирок суду

$44.640.0251.510.01
ukenru
06:33 • 11033 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 16509 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14665 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 14857 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 14814 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19452 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17518 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22164 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
15 вересня, 23:37 • 15719 перегляди
США до 30 вересня виведуть останні війська з Іраку, але проіранські угруповання відмовляються роззброюватися
15 вересня, 22:57 • 13554 перегляди
Нафта подорожчала до $109 за барель, а перебої в Саудівській Аравії загрожують 4% світових поставок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25016 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19556 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16618 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7050 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7076 перегляди
Публікації
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7120 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 16509 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16654 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32288 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?15 вересня, 14:32 • 42419 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Саудівська Аравія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25049 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 26983 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25696 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26173 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43174 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Ексмера Рахова Медвідя екстрадували в Україну: прокуратура оскаржить вирок суду

Київ • УНН

 • 3448 перегляди

Віктора Медвідя підозрюють у розтраті бюджетних коштів і службовому підробленні. Прокуратура оскаржить заставу у 333 тисячі гривень.

Ексмера Рахова Медвідя екстрадували в Україну: прокуратура оскаржить вирок суду

З Румунії в Україну екстрадували колишнього міського голову Рахова Закарпатської області Віктора Медвідя. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, 10 вересня 2026 року його передали українській стороні в пункті пропуску "Порубне" на українсько-румунському кордоні. Колишнього чиновника підозрюють у розтраті бюджетних коштів: він майже три роки перебував у міжнародному розшуку та двічі затримувався в країнах ЄС.

Після доставки в Україну суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас визначено альтернативу - заставу близько 333 тисяч гривень.

Однак у прокуратурі вважають розмір застави недостатнім. Там звернули увагу на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. У зв’язку з цим рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку, зазначили в ОГП.

За даними слідства, наприкінці 2025 року ексмера затримали в Чехії та заборонили залишати територію країни. Однак згодом він опинився в Румунії, де його затримали повторно. Після завершення необхідних процедур чоловіка екстрадували в Україну Експосадовцю заочно повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні - за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України

- йдеться в дописі Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що до України з Республіки Польща екстрадували чоловіка, який із 2017 року переховувався від слідства за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКримінал
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Рахів
Європейський Союз
Чехія
Румунія
Україна
Польща