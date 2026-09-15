Ексмера Рахова Медвідя екстрадували в Україну: прокуратура оскаржить вирок суду

З Румунії в Україну екстрадували колишнього міського голову Рахова Закарпатської області Віктора Медвідя. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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За даними правоохоронців, 10 вересня 2026 року його передали українській стороні в пункті пропуску "Порубне" на українсько-румунському кордоні. Колишнього чиновника підозрюють у розтраті бюджетних коштів: він майже три роки перебував у міжнародному розшуку та двічі затримувався в країнах ЄС.

Після доставки в Україну суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас визначено альтернативу - заставу близько 333 тисяч гривень.

Однак у прокуратурі вважають розмір застави недостатнім. Там звернули увагу на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. У зв’язку з цим рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку, зазначили в ОГП.

За даними слідства, наприкінці 2025 року ексмера затримали в Чехії та заборонили залишати територію країни. Однак згодом він опинився в Румунії, де його затримали повторно. Після завершення необхідних процедур чоловіка екстрадували в Україну Експосадовцю заочно повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні - за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України - йдеться в дописі Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що до України з Республіки Польща екстрадували чоловіка, який із 2017 року переховувався від слідства за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.