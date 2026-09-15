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Экс-мэра Рахова Медведя экстрадировали в Украину: прокуратура обжалует приговор суда

Киев • УНН

 • 3478 просмотра

Виктора Медведя подозревают в растрате бюджетных средств и служебном подлоге. Прокуратура обжалует залог в размере 333 тысяч\r\nгривен.

Экс-мэра Рахова Медведя экстрадировали в Украину: прокуратура обжалует приговор суда

Из Румынии в Украину экстрадировали бывшего городского голову Рахова Закарпатской области Виктора Медведя. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

По данным правоохранителей, 10 сентября 2026 года его передали украинской стороне в пункте пропуска "Порубное" на украинско-румынской границе. Бывшего чиновника подозревают в растрате бюджетных средств: почти три года он находился в международном розыске и дважды задерживался в странах ЕС.

После доставки в Украину суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем определена альтернатива - залог в размере около 333 тысяч гривен.

Однако в прокуратуре считают размер залога недостаточным. Там обратили внимание на то, что ранее мужчина уклонялся от правосудия. В связи с этим решение суда в части размера залога будут обжаловать в апелляционном порядке, сообщили в ОГП.

По данным следствия, в конце 2025 года экс-мэра задержали в Чехии и запретили ему покидать территорию страны. Однако впоследствии он оказался в Румынии, где его задержали повторно. После завершения необходимых процедур мужчину экстрадировали в Украину. Экс-чиновнику заочно сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге - по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украину из Республики Польша экстрадировали мужчину, который с 2017 года скрывался от следствия по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Евгений Устименко

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