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Додаткові поїзди запускають з Києва до Львова та до гір

Київ • УНН

 • 41364 перегляди

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Києва до Львова і в гірські пункти призначення, у дні пікових навантажень, щоб задовольнити у тому числі збільшений попит пасажирів на поїздки зі столиці в гори.

Додаткові поїзди запускають з Києва до Львова та до гір

В Україні призначили додаткові поїзди з Києва до Львова і до гір, в дні пікових навантажень, щоб задовольнити збільшений попит пасажирів на поїздки, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

"Додаємо місць від Києва до Львова та гір в пікові дні та призначаємо курсування додаткових поїздів між Києвом та Львовом, а також - Коломиєю, Львовом та Раховом!" - вказали в УЗ.

У компанії зазначили, що є зростання попиту пасажирів на поїзди від столиці до гір, тож призначили на 22, 28 та 30 червня додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів. Він відправлятиметься з Києва о 8:18, прибуватиме до Львова о 14:59 та дасть можливість зручно дістатись далі гір, адже має узгоджену пересадку всього в 23 хвилини на додатково призначений поїзд №816/815 Львів - Рахів.

Поїзд №816/815 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова по п'ятницях, суботах та неділях о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19. Зворотно поїзд №816/815 Рахів - Львів відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 3:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Зі Львова поїзд №192/191 Львів - Київ відправлятиметься зі Львова 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

Відсьогодні, з 21 червня, по п'ятницях також курсуватиме поїзд №815 Коломия - Львів. Він відправлятиметься о 6:30 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Поїзд №816/815 проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ та інші туристичні міста, зазначили в УЗ.

"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Одеси19.06.24, 15:40 • 11253 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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