В Украине назначили дополнительные поезда из Киева во Львов и в горы, в дни пиковых нагрузок, чтобы удовлетворить возросший спрос пассажиров на поездки, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Добавляем мест от Киева до Львова и гор в пиковые дни и назначаем курсирование дополнительных поездов между Киевом и Львовом, а также - Коломыей, Львовом и Раховом!" - указали в УЗ.

В компании отметили, что есть рост спроса пассажиров на поезда от столицы в горы, поэтому назначили на 22, 28 и 30 июня дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов. Он будет отправляться из Киева в 8:18, прибывать во Львов в 14:59 и даст возможность удобно добраться дальше до гор, ведь имеет согласованную пересадку всего в 23 минуты на дополнительно назначенный поезд №816/815 Львов - Рахов.

Поезд № 816/815 Львов - Рахов будет отправляться из Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:19. обратно поезд №816/815 Рахов - Львов будет отправляться из Рахова с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48 и прибывать во Львов в 10:07.

Из Львова поезд №192/191 Львов - Киев будет отправляться из Львова 22, 28 и 30 июня в 14:35 и прибывать в Киев в 21:40.

С сегодняшнего дня, с 21 июня, по пятницам также будет курсировать поезд №815 Коломыя - Львов. Он будет отправляться в 6:30 и прибывать во Львов в 10: 07.

Поезд №816/815 будет проходить в обоих направлениях через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, надворную, Ивано-Франковск и другие туристические города, отметили в УЗ.

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