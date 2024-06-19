"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова и Киева в Одессу. Решение приняли из-за повышения спроса в течение летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает УНН.

Из Киева запускают дополнительный поезд №115 Киев - Одесса на выходные 22 и 23 июня.

Он будет отправляться со столицы в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Из Львова назначают поезд №168/167 Львов - Одесса на 30 июня. Поезд будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19. Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

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