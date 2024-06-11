"Укрзализныця" внедряет новый сервис для родственников раненых военных

Теперь в Укрзализныце можно забронировать билет для родственников раненых военных. Об этом сообщила Укрзализныця, пишет УНН

Наши поезда продолжают эвакуацию раненых защитников. Они полностью автономны и оснащены всем, что необходимо для безопасной перевозки и оказания медицинской помощи. Но из соображений безопасности и медицинских требований здесь не предусмотрены места для проезда родственников раненых военных. Поэтому если ваших родных, которые проходят реабилитацию после ранений, срочно перевозят нашими медицинскими поездами, а билетов в этот момент нет, то можно оформить заявку для выкупа специальной брони - говорится в заявлении Укрзализныци.

Чтобы выкупить бронь в кассе, нужно предъявить оригинал или копию удостоверения участника боевых действий раненого родственника, а также документ, удостоверяющий ваши родственные связи.

Укрзализныця информирует, что билеты можно приобрести только на определенные маршруты и поезда, и эта услуга доступна для членов семей военнослужащих первой степени родства, включая родителей, супругов и детей, в том числе усыновленных.

Заявку на билеты необходимо подать не позднее чем за 6 часов до запланированного отправления поезда, а оплата должна быть осуществлена в кассе не позднее чем за час до отправления.

Напомним

Укрзализныця передала на нужды Сил обороны еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых.