"Укрзалізниця" впроваджує новий сервіс для родичів поранених військових
Київ • УНН
Відтепер "Укрзалізниця" дозволяє родичам поранених бійців бронювати квитки на медичні потяги для термінового транспортування та реабілітації за умови пред'явлення відповідних документів, що підтверджують родинні зв'язки та статус учасника бойових дій бійця.
Тепер в Укрзалізниці можна забронювати квиток для родичів поранених військових. Про це повідомила Укрзалізниця, пише УНН
Наші поїзди продовжують евакуацію поранених захисників. Вони повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог тут не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових. Тож якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку для викупу спеціальної броні
Щоб викупити бронь в касі, потрібно пред'явити оригінал чи копію посвідчення учасника бойових дій пораненого родича, а також документ, що засвідчує ваші родинні зв'язки.
Укрзалізниця інформує, що квитки можна придбати лише на певні маршрути та поїзди, і ця послуга доступна для членів сімей військовослужбовців першого ступеня споріднення, включаючи батьків, подружжя та дітей, в тому числі усиновлених.
Заявку на квитки необхідно подати не пізніше ніж за 6 годин до запланованого відправлення поїзда, а оплата має бути здійснена в касі не пізніше ніж за годину до відправлення.
Нагадаємо
Укрзалізниця передала на потреби Сил оборони ще два модернізованих вагони для евакуації поранених.