"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Одеси
Київ • УНН
"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди з Києва та Львова до Одеси протягом літнього сезону через підвищений попит.
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова та Києва до Одеси. Рішення ухвалили через підвищення попиту впродовж літнього сезону. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", передає УНН.
З Києва запускають додатковий поїзд №115 Київ - Одеса на вихідні 22 та 23 червня.
Він відправлятиметься зі столиці о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.
Зі Львова призначають поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.
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