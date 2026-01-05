$42.290.12
"3000 км Україною": протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 тис. квитків

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 000 квитків, здійснивши омріяні подорожі. За перший місяць програми зареєструвалися 500 тисяч українців.

"3000 км Україною": протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 тис. квитків

Протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 000 квитків — і здійснили омріяні подорожі. Як повідомили в УЗ, 500 тисяч українців зареєструвалися за перший місяць програми, передає УНН.

Деталі

В УЗ також розповіли, як мешканці прифронтових громад подорожували завдяки програмі:

  • для дітей з Балаклії та Чугуєва, Приморська та Кирилівки, Новобогданівки та Запоріжжя це були мандрівки до Києва й Львова. Дітлахи побачили справжні паровози, покаталися Чарівним експресом у компанії казкових персонажів та відвідали місцеві екскурсії;
    • Ба та Ді з «Життєлюба» вирушили на відпочинок до Ужгорода. Вони насолоджувалися кавою й неспішними прогулянками вуличками, де на кожному кроці є місце історії;
      • школярі з Шостки побачили козацьку чайку і будинок кримських татар на наймасштабнішій виставці в Україні, а також познайомилися з унікальним мистецьким поїздом;
        • опікуни, піклувальники, прийомні родини з дітлахами зібралися разом у Києві за 150-метровим столом на «Родинне Різдво для кожної дитини» від Фундації Катерини Осадчої;
          • волонтери та дружини військових використали свої «кілометри», аби поїхати в Барвінкове, Суми й Херсон, щоб підтримати захисників, а студенти з Конотопа — щоб побути на свята з батьками та повернутися назад до столиці на навчання.

            Усі ці історії разом складаються в 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах "3000 км Україною".

            Найпопулярнішими поїздами, за даними УЗ, стали:

            🔸101/102 Херсон — Барвінкове;

            🔸52/51 Одеса — Запоріжжя;

            🔸143/144 Суми — Рахів;

            🔸88 Запоріжжя — Ковель.

            "3000 км Україною": українці вже придбали 40 тисяч квитків, названо найпопулярніші маршрути

            Антоніна Туманова

