"3000 км Україною": протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 тис. квитків
Київ • УНН
Протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 000 квитків, здійснивши омріяні подорожі. За перший місяць програми зареєструвалися 500 тисяч українців.
Протягом грудня пасажири обміняли кілометри на майже 80 000 квитків — і здійснили омріяні подорожі. Як повідомили в УЗ, 500 тисяч українців зареєструвалися за перший місяць програми, передає УНН.
Деталі
В УЗ також розповіли, як мешканці прифронтових громад подорожували завдяки програмі:
- для дітей з Балаклії та Чугуєва, Приморська та Кирилівки, Новобогданівки та Запоріжжя це були мандрівки до Києва й Львова. Дітлахи побачили справжні паровози, покаталися Чарівним експресом у компанії казкових персонажів та відвідали місцеві екскурсії;
- Ба та Ді з «Життєлюба» вирушили на відпочинок до Ужгорода. Вони насолоджувалися кавою й неспішними прогулянками вуличками, де на кожному кроці є місце історії;
- школярі з Шостки побачили козацьку чайку і будинок кримських татар на наймасштабнішій виставці в Україні, а також познайомилися з унікальним мистецьким поїздом;
- опікуни, піклувальники, прийомні родини з дітлахами зібралися разом у Києві за 150-метровим столом на «Родинне Різдво для кожної дитини» від Фундації Катерини Осадчої;
- волонтери та дружини військових використали свої «кілометри», аби поїхати в Барвінкове, Суми й Херсон, щоб підтримати захисників, а студенти з Конотопа — щоб побути на свята з батьками та повернутися назад до столиці на навчання.
Усі ці історії разом складаються в 38 мільйонів кілометрів, які українці проїхали в межах "3000 км Україною".
Найпопулярнішими поїздами, за даними УЗ, стали:
🔸101/102 Херсон — Барвінкове;
🔸52/51 Одеса — Запоріжжя;
🔸143/144 Суми — Рахів;
🔸88 Запоріжжя — Ковель.
