День єднання в Україні. Що ще можна відзначити 16 лютого

Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначається День єднання. Подія була започаткована указом президента 14 лютого, за десять днів до повномасштабного російського вторгнення, пише УНН.

Протягом всієї зими росія стягувала свої війська до кордону з Україною та посилювала своєї військове угруповання в білорусі.

Західні ЗМІ, посилаючись на різноманітні високопоставлені, але анонімні джерела, ледь не кожен день відкрито писали, що рф готує напад на Україну: називали конкретні дати і навіть публікували карти можливих дій російських військ.

Однією з дат, яку озвучували американські та європейські медіа, було саме 16 лютого.

Україною поступово ширилися панічні настрої, і щоб заспокоїти людей 14 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ ""Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", згідно якого 16 лютого оголошувалося Днем єднання.

Подія встановлювалася "з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…".

16 лютого в усіх населених пунктах України на будівлях державних установ, будинках замайоріли державні прапори, о 10:00 відбулося загальнонаціональне виконання гімну України, в українських дипломатичних місіях в інших державах відбулися заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

До свята у соцмережах був запущений флешмоб в рамках якого українці робили фото з прапором України чи у вишиванці.

"Укрзалізниця" в цей день запустила потяг єднання "Рахів-Маріуполь", який через 12 областей провіз великий прапор України.

Тоді українці довели, що вони єдина нація. З 24 лютого, відбиваючи російську агресію, ми це доводимо щодня.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день логістики. Подія була започаткована за ініціативи Всесвітньої організації міст і логістичних платформ

Логістика відноситься до всіх процесів координації, управління і транспортування товарів з урахуванням зберігання, інвентаризації, перевезення, доставки та/або повернення продукції.

Наразі дедалі більше компаній розглядають можливість інвестицій у цю сферу і включають у свої команди співробітників, відповідальних за розвиток цього важливого напряму діяльності для ухвалення стратегічних рішень у своїх підрозділах.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї.

Памфіл був священиком та проповідником. Разом з іншими він організував богословську школу, завдяки якій чимало язичників прийняли християнство.

За наказом правителя Кесарії 12 чоловіків арештували, довго катували, а потім стратили.

Іменини сьогодні святкують Павло, Валентин, Ілля, Федір.