День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения, пишет УНН.

В течение всей зимы россия стягивала свои войска к границе с Украиной и усиливала свою военную группировку в беларуси.

Западные СМИ, ссылаясь на разнообразные высокопоставленные, но анонимные источники, чуть ли не каждый день открыто писали, что рф готовит нападение на Украину: называли конкретные даты и даже публиковали карты возможных действий российских войск.

Одной из дат, которую озвучивали американские и европейские медиа, было именно 16 февраля.

По Украине постепенно распространялись панические настроения, и чтобы успокоить людей 14 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по консолидации украинского общества", согласно которому 16 февраля объявлялось Днем единения.

Событие устанавливалось "с целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание...".

16 февраля во всех населенных пунктах Украины на зданиях государственных учреждений, домах взвились государственные флаги, в 10:00 состоялось общенациональное исполнение гимна Украины, в украинских дипломатических миссиях в других государствах состоялись мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

К празднику в соцсетях был запущен флешмоб в рамках которого украинцы делали фото с флагом Украины или в вышиванке.

"Укрзализныця" в этот день запустила поезд единения "Рахов-Мариуполь", который через 12 областей провез большой флаг Украины.

Тогда украинцы доказали, что они единая нация. С 24 февраля, отражая российскую агрессию, мы это доказываем ежедневно.

Также сегодня отмечается Всемирный день логистики. Событие было основано по инициативе Всемирной организации городов и логистических платформ

Логистика относится ко всем процессам координации, управления и транспортировки товаров с учетом хранения, инвентаризации, перевозки, доставки и/или возврата продукции.

Сейчас все больше компаний рассматривают возможность инвестиций в эту сферу и включают в свои команды сотрудников, ответственных за развитие этого важного направления деятельности для принятия стратегических решений в своих подразделениях.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии.

Памфил был священником и проповедником. Вместе с другими он организовал богословскую школу, благодаря которой немало язычников приняли христианство.

По приказу правителя Кесарии 12 мужчин арестовали, долго пытали, а затем казнили.

Именины сегодня празднуют Павел, Валентин, Илья, Федор.