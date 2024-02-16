День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  120555 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  202108 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  222473 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  191410 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  189544 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  205719 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  243720 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  245948 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  230481 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326854 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
rakhovРахов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения.

Общество •   •  4433 просмотра
День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Археологи нашли останки отца Александра Македонского

Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II, отцу Александра Македонского.

Общество •   •  7079 просмотра
Археологи нашли останки отца Александра Македонского

OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста

OpenAI запускает инструмент, который может генерировать видео из текстовых описаний.

Технологии •   •  6977 просмотра
OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста

США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Министерство юстиции США закрыло хакерскую сеть российской разведки, подконтрольную ГРУ, которая взломала сотни небольших офисных роутеров для осуществления кибератак.

Новости Мира •   •  7421 просмотра
США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Представитель Пентагона заявил, что США будут продолжать решительно поддерживать Украину оружием, обучением и советами, поскольку Украина была эффективной на поле боя, вернув 50% утраченных территорий, несмотря на значительные российские силы, и будет тесно сотрудничать с союзниками.

Война •   •  10835 просмотра
Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

Байден обсудил с Нетаньяху необходимость разработки реалистичного плана для обеспечения безопасности гражданского населения во время любой операции в Рафахе и оказания большей экстренной помощи Газе.

Новости Мира •   •  7938 просмотра
Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Палата представителей Конгресса США объявила перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Политика •   •  10697 просмотра
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции

Были обсуждены перспективы сотрудничества между Украиной и Грецией в энергетической сфере с акцентом на технологиях зеленой энергетики, децентрализованном электроснабжении, соединении газовой инфраструктуры и строительстве водородного коридора через несколько стран.

Экономика •   •  11614 просмотра
Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции

Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію

Теперь работодатели могут получить государственную компенсацию через портал "Дія" за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.

Общество •   •  11247 просмотра
Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію

США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News

США совершили кибератаку на иранский военный корабль, который собирал разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.

Новости Мира •   •  9326 просмотра
США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News