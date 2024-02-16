День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля
Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения.
Археологи нашли останки отца Александра Македонского
Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II, отцу Александра Македонского.
OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста
OpenAI запускает инструмент, который может генерировать видео из текстовых описаний.
США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ
Министерство юстиции США закрыло хакерскую сеть российской разведки, подконтрольную ГРУ, которая взломала сотни небольших офисных роутеров для осуществления кибератак.
Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон
Представитель Пентагона заявил, что США будут продолжать решительно поддерживать Украину оружием, обучением и советами, поскольку Украина была эффективной на поле боя, вернув 50% утраченных территорий, несмотря на значительные российские силы, и будет тесно сотрудничать с союзниками.
Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе
Байден обсудил с Нетаньяху необходимость разработки реалистичного плана для обеспечения безопасности гражданского населения во время любой операции в Рафахе и оказания большей экстренной помощи Газе.
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля
Палата представителей Конгресса США объявила перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции
Были обсуждены перспективы сотрудничества между Украиной и Грецией в энергетической сфере с акцентом на технологиях зеленой энергетики, децентрализованном электроснабжении, соединении газовой инфраструктуры и строительстве водородного коридора через несколько стран.
Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію
Теперь работодатели могут получить государственную компенсацию через портал "Дія" за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.
США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News
США совершили кибератаку на иранский военный корабль, который собирал разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.