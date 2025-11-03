У горах на Закарпатті знайшли двох загиблих чоловіків: що відомо
Київ • УНН
У горах Закарпаття виявили тіла двох чоловіків 41 та 36 років з Вінницької області. Їх знайшли біля озера Бребенескул, а потім транспортували до моргу Рахова.
У горах у Закарпатській області виявили двох загиблих чоловіків, пише УНН з посиланням на ГУ ДСНС в області.
Деталі
Як повідомляється, тіла двох чоловіків виявили в гірській місцевості поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик Рахівського району, про що стало відомо на вихідних.
Рятувальники транспортували тіла загиблих з високогір'я до села Видричка та передали працівникам моргу міста Рахів.
"Загиблими виявились 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінницької області", - ідеться у повідомленні.
Рятувальники наголошують, якщо плануєте іти в гори - ретельно стежте за прогнозом погоди та обов’язково інформуйте рятувальників про свої маршрути.
